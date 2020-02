A Napoli lo sciopero del tifo, a Sassuolo nonnina capo ultrà (VIDEO) (Di lunedì 10 febbraio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoSe a Napoli il tifo ultrà non sta attraversando un momento felice a causa del bavaglio imposto dalla società guidata da Aurelio De Laurentiis, dalla curva del Sassuolo arriva un filmato esilarante, diventato in poche ore virale sul web. Protagonista è una nonnina che, sciarpa al collo e megafono alla mano, incita la squadra di Roberto De Zerbi e detta i cori al pubblico presente sugli spalti. “E facci un gol, e dai Sassuolo facci un gol, un bel gol neroverde…”. Coro che, in verità, non sembra essere riuscito a coinvolgere il pubblico presente sugli spalti ma il tentativo della nonnina capo ultrà è da dieci e lode. L'articolo A Napoli lo sciopero del tifo, a Sassuolo nonnina capo ultrà (VIDEO) proviene da Anteprima24.it. anteprima24

