'1917 è il film che sembra Fortnite' per Repubblica. Il paragone più assurdo degli ultimi tempi? (Di lunedì 10 febbraio 2020) "Se volete capire la ragione dei tre Oscar "tecnici" di "1917" (sonoro; fotografia; effetti speciali) e perché il capolavoro di Sam Mendes non è stato premiato anche come miglior film; e se volete finalmente scoprire cosa appassiona davvero vostro figlio adolescente quando sta davanti al computer; la risposta è sempre la stessa: Fortnite. "1917 passerà alla storia come il primo film d'autore che sembra un videogioco sparatutto".Ok, cosa abbiamo fatto di male per meritarci delle frasi del genere? (chi vi scrive è tifoso del Torino, non sto già soffrendo abbastanza?)Leggi altro... eurogamer

