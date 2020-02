Yacht eco-friendly, Bill Gates ne compra uno da 112 metri al costo di 600 milioni (Di lunedì 10 febbraio 2020) Bill Gates compra un mega Yacht da 500 milioni. Aqua, modello futuristico alimentato ad idrogeno è stato presentato a Monaco e sarà pronto nel 2024. Bill Gates ha perso la palma di uomo più ricco del mondo secondo la classifica di Forbes. Nonostante ciò, il fondatore di Microsoft si è voluto regalare il primo natante di proprietà. Yacht eco-friendly, costo 600 milioni Si tratta di uno Yacht ecosostenibile da 600 milioni di euro. Se Bill Gates non ha voluto badare a spese, ha sicuramente badato all’ambiente, tema sul quale è da anni in prima linea, e al problema delle emissioni che certi lussuosi giganti del mare inevitabilmente producono. Aqua, un modello futuristico di Yacht alimentato ad idrogeno, è stato presentato a Monaco e sarà pronto nel 2024. Bill Gates I particolari del natante di Bill Gates In molti resteranno colpiti dal lusso delle dinette, delle ... newsmondo

