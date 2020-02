Washington, la marcia dei suprematisti bianchi scortati dalla polizia – Video (Di domenica 9 febbraio 2020) Nessun incidente o arresto nella marcia dei suprematisti bianche che nella giornata di sabato hanno sfilato lungo il Mall di Washington, dal Lincoln Memorial a Capitol HIll. Erano oltre cento i nazionalisti del gruppo Patriot Front, scortati dai poliziotti, e armati di bandiere con il loro simbolo (fascio con le 13 stelle delle prime colonie) ad essere scesi per le strade della capitale americana. White nationalists shouting “RECLAIM AMERICA” through my neighborhood.This isn’t Charlottesville.This is Washington, DC.The group is called Patriot Front, and they’re marching near Union Station@WUSA9 #breaking @CBSEveningNews pic.twitter.com/e43YvbzH3D— Mike Valerio (@MikevWUSA) February 8, 2020 Tutti vestiti con pantaloni cachi, giacche blu e maschere bianche in faccia, hanno gridato «Reclaim America», «Life, Liberty e Victory»: reclamare l’America, vita, libertà e ... open.online

barramaurizio : MONDO TUTTE LE NOTIZIE: UCCISO ASSALITORE IN THAILANDIA. MARCIA SUPREMATISTI A WASHINGTON - FrancescoGros14 : RT @MediasetTgcom24: Washington, marcia gruppo suprematista bianco al Congresso #usa - contribuenti : Marcia suprematisti bianchi a Washington -