Visco difende Bankitalia e avverte: Pil ristagna, nuovi rischi (Di domenica 9 febbraio 2020) Giù le mani dalla Banca d'Italia. È il messaggio che il governatore Ignazio Visco ha lanciato dal palco del Forex per le accuse subite nella vicenda della Popolare di Bari. Nessuna "volontà dirigistica" nè "connivenze", ha detto Visco parlando dell'azione di vigilanza sugli istituti di credito. Una dura risposta sferrata nell'intervento al Forex, un discorso tutto centrato sul sistema finanziario e sulle priorità dell'economia nazionale. Che "dai primi mesi del 2018 sta sostanzialmente ristagnando" e ora deve affrontare nuovi rischi come l'epidemia del coronavirus."Di recente - ha spiegato il governatore parlando a braccio durante la relazione - abbiamo letto accuse di una estrema accondiscendenza nei confronti della Popolare di Bari o di conflitti d'interesse nell'operazione Tercas". Ma ogni "insinuazione di accondiscendenza" dei vertici di Via Nazionale verso la banca pugliese "è ... ilfogliettone

