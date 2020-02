Virus,su rientro scuola decidono medici

Saranno ia decidere se gli studenti rientrati dalla Cina debbano restare a casa o tornare in classe. Intervistata dalla Stampa, la ministra dell'Istruzione Lucia Azzolina interviene così dopo la nuova circolare per le scuole sul corona, per chiarire che non saranno i presidi o i genitori a dover decidere: "nessun pericolo -aggiunge- perché ci sarà un monitoraggio quotidiano degli studenti di ritorno dalla Cina. Non da parte delle scuole, ma delle Asl di riferimento.La questione è medica e non scolastica"(Di domenica 9 febbraio 2020)