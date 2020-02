Vincitore Sanremo 2020, Sky anticipa la diretta: vince Diodato (Di domenica 9 febbraio 2020) Ancora non è stata annunciata in diretta la classifica finale, ma sembra che Sky abbia spoilerato il Vincitore del Festival di Sanremo 2020: Diodato. Potrebbe essere un errore, ma forse no. Pochi minuti fa nei sottotitoli di SkyTg24 è stato spoilerato il Vincitore del Festival di Sanremo 2020: sarebbe Diodato. Nel frattempo Amadeus sul palco … L'articolo Vincitore Sanremo 2020, Sky anticipa la diretta: vince Diodato è apparso prima sul sito ViaggiNews.com viagginews

SkyTG24 : #Sanremo2020 Ecco chi è Leo Gassman, il vincitore della categoria Nuove proposte ?? - giornalettismo : ++ Incredibile quello che è successo a #Sanremo2020: Sky TG 24 dà in anticipo la notizia sul vincitore del Festival… - IlContiAndrea : Il vincitore dei Giovani #LeoGassmann: “Ho promesso a me stesso di non cambiare mai, infatti lunedì mi devo sveglia… -