VIDEO Sanremo 2020: riviviamo tutte le canzoni della finale. Vince Diodato davanti a Francesco Gabbani e Pinguini Tattici Nucleari (Di domenica 9 febbraio 2020) Tutti i VIDEO di Sanremo 2020: Diodato si è classificato al primo posto in finale all’Ariston con “Fai rumore”, precedendo Francesco Gabbani, secondo con “Viceversa”, ed i Pinguini Tattici Nucleari, terzi con “Ringo Starr”! Il 70° Festival di Sanremo è terminato oggi, sabato 8 febbraio: al teatro Ariston nel corso della quinta ed ultima serata i 23 Campioni rimasti in gara dopo la squalifica di Bugo e Morgan hanno riproposto i loro brani. CLASSIFICA finale Sanremo 2020 1 Diodato Fai rumore 2 Francesco Gabbani Viceversa 3 Pinguini Tattici Nucleari Ringo Starr 4 Le Vibrazioni Dov’è 5 Piero Pelù Gigante 6 Tosca Ho amato tutto 7 Elodie Andromeda 9 Achille Lauro Me ne frego 9 Irene Grandi Finalmente io 10 Rancore Eden 11 Raphael Gualazzi Carioca 12 Levante Tikibombom 13 Anastasio Rosso di rabbia 14 Alberto Urso Il sole ad est 15 Marco Masini Il ... oasport

petergomezblog : Devo rettificare e scusarmi con Georgina Rodriguez e i telespettatori per un’informazione sbagliata data durante un… - SanremoRai : 'Da regolamento, Bugo e Morgan sono squalificati dal Festival di Sanremo' #sanremo2020 - ilpost : La cosa che volete vedere adesso è il video di cosa è successo sul canale di RaiPlay che traduce il Festival di San… -