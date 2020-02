VIDEO Piero Pelù incanta a Sanremo 2020: la clip ufficiale di “Gigante” (Di domenica 9 febbraio 2020) Piero Pelù è stato uno dei grandi big in gara al Festival di Sanremo 2020, il celeberrimo artista ha illuminato il palco del Teatro Ariston interpretando la sua canzone “Gigante”, un pezzo profondo e coinvolgente che ha confermato il grande talento di questo uomo di spettacolo a tutto tondo. LA CLASSIFICA FINALE DI Sanremo 2020 TUTTI I VIDEO DELLE CANZONI IN GARA A Sanremo 2020 NUOVE PROPOSTE Eugenio in via di Gioia Tecla Fadi Leo Gassmann Gabriella Martinelli e Lula Fasma Marco Sentieri Matteo Faustini CAMPIONI Irene Grandi Marco Masini Rita Pavone Achille Lauro Diodato Le Vibrazioni Anastasio Elodie Bugo e Morgan Alberto Urso Riki Raphael Gualazzi Piero Pelù Elettra Lamborghini Enrico Nigiotti Levante Pinguini Tattici Nucleari Tosca Francesco Gabbani Paolo Jannacci Rancore Junior Cally Giordana Angi Michele Zarrillo CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE DEL ... oasport

