VIDEO MotoGP | Lin Jarvis | “La Yamaha vuole vincere il Mondiale | c’è bisogno di giovani

Lin Jarvis, team principal della Yamaha, ha fatto un punto della situazione al termine dei Test MotoGP ai microfoni di Sky: "Il nostro obiettivo è quello di vincere il Mondiale MotoGP: noi dobbiamo fare tutto per riuscirci. Quest'anno lo faremo nel modo migliore possibile, ma anche nel futuro sarà così". Su Lorenzo: "Abbiamo capito che c'era la possibilità di contattarlo e lo abbiamo fatto. Lorenzo accanto a Rossi? Si rispettano come piloti e questo è importante. Lorenzo in gara? Vediamo, c'è la possibilità di avere wild card: noi ne abbiamo prenotata una a Barcellona".

