VIDEO Jorge Lorenzo | MotoGP | “La mia schiena sta bene | devo perdere 2 kg La Yamaha sul

Jorge Lorenzo, MotoGP: "La mia schiena sta bene, devo perdere 2 kg. La Yamaha sul passo è vicina alle altre"

Jorge Lorenzo è sceso in pista a Sepang per una giornata di Test MotoGP nel ruolo di collaudatore della Yamaha, lo spagnolo ha analizzato la sua prova ai microfoni di Sky. "E' stata una giornata più sciolta della prima. Ho guidato bene, la moto è stata un secondo più veloce senza fare un time attack, potevo fare 1:59.0 ma peccato per la pioggia. Alle quattro del pomeriggio non eravamo così lontani dagli altri, io avevo la moto 2019. La mia schiena va bene e non sento dolore, a livello muscolare ho fatto molto esercizio e ora devo togliermi un paio di chili che ho preso durante le vacanze. devo fare un po' di cardio per poter arrivare più alto di pulsazioni".

