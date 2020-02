VIDEO Inter-Milan 4-2 Highligts: gol e sintesi del derby. Ibrahimovic show, rimonta neroazzurra da 0-2 (Di domenica 9 febbraio 2020) Nel posticipo domenicale delle ore 20.45 della 23ma giornata della Serie A di calcio, l’Inter ribalta clamorosamente il derby di Milano per 3-2, rimontando il Milan nella ripresa. A fine primo tempo i nerazzurri erano sotto per 0-2 per via alle marcature di Rebic ed Ibrahimovic, ma dopo l’Intervallo prima Brozovic e Vecino impattano nel giro di due minuti, ma nel finale de Vrij trova la zampata vincente per il 3-2, prima del 4-2 di Lukaku. Inter in testa con la Juventus. HIGHLIGHTS Inter-Milan 4-2 Zlatan <img src="https://s.w.org/images/core/emoji/12.0.0-1/72x72/1f981.png" alt=" oasport

