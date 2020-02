VIDEO Fabio Quartararo, MotoGP: “Sensazioni buone, il passo non è male. Bene sul giro secco” (Di domenica 9 febbraio 2020) Fabio Quartararo ha stampato il miglior tempo nella terza giornata di Test MotoGP a Sepang, il francese della Yamaha ha analizzato la sua prova ai microfoni di Sky: “Abbiamo fatto un long run da un po’ di più di dieci giri, il passo non era male perché lo abbiamo fatto con pista calda. Alla fine stavamo in 1:59 alto. E’ stata una giornata più difficile perché abbiamo provato un po’ più di cose rispetto a ieri, ora teniamo ancora un test per prepararsi Bene per la gara in Qatar. Le sensazioni sono buone, è importante uscire da qui con un passo abbastanza buono e che siamo forti sul time attack“. Di seguito il VIDEO con le dichiarazioni di Fabio Quartararo. VIDEO Fabio Quartararo, DICHIARAZIONI TEST MotoGP: CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE DI MotoGP stefano.villa@oasport.it Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram Clicca qui per ... oasport

ESPNFC : FABIO QUAGLIARELLA WHAT A GOAL ?? - chetempochefa : - Fabio “Chi vince Sanremo?” - Fiorello: “Secondo me vince un cantante di sinistra!” - Fabio : “Questa battuta è ci… - chetempochefa : “Fabio Fazio mi ha insegnato il valore delle parole, le parole possono fare veramente male. Ho imparato ascoltandol… -