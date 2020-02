Viareggio, Miss Italia accende il secondo corso del Carnevale (Di domenica 9 febbraio 2020) Miss Italia 2019, Carolina Stramare, ospite del secondo corso mascherato del Carnevale di Viareggio. La bellezza genovese ha dato il via alla sfilata dei carri allegorici tornati a colorare le strade del centro della cittadina toscana per il secondo dei sei Corsi Mascherati in programma fino al 25 febbraio. Tra i carri più apprezzati quelli dedicati a Greta Thunberg e Cristiano Ronaldo. (Lapresse) Redazione  ilgiornale

