‘Verissimo’, Alfonso Signorini rivela cosa accadrà durante la prossima puntata del ‘Gf Vip 4’ e parla a cuore aperto della sua omosessualità: “Ho trovato il coraggio di dire a mia madre chi ero grazie all’amore per una persona” (Di domenica 9 febbraio 2020) Alfonso Signorini, accettando di calarsi nelle vesti di conduttore della quarta edizione del Grande Fratello Vip, ha deciso di dare una svolta decisiva alla sua carriera nel mondo dello spettacolo. Da sempre esperto di gossip, Alfonso ha voluto dedicare questi mesi della sua vita al reality show di Canale 5 e l’esperienza pare gli stia già dando ottime soddisfazioni, come lo stesso ha dichiarato a Silvia Toffanin. Il direttore del settimanale Chi, infatti, è stato ospite della puntata di Verissimo andata in onda ieri pomeriggio e ha ammesso di essere felice ed entusiasta di questa avventura iniziata da un mese fa circa: Prima di iniziare avevo una paura folle, credo che la prima puntata si sia visto, ma ora mi sto divertendo come un pazzo. E’ un’esperienza bellissima, è bello conoscere le persone che hanno voglia di abbandonare la maschera. Tosta però vera. A me piacciono ... isaechia

