Dopo il successo degli scorsi anni Vanity Fair ha organizzato presso l'Auditorium del MAXXI – Museo nazionale delle arti del XXI secolo la sesta edizione di «Vanity Fair Cinema – Celebrating the Oscar® Night». Per la prima a volta l'evento si è tenuto a Roma dopo le precedenti edizioni milanesi. Tra sabato 8 e domenica 9 febbraio sono stati proiettati, con ingresso gratuito per il pubblico, La Grande Sfida, The Irishman, Joker, C'era una volta a Hollywood, Storia di un matrimonio, JoJo Rabbit e Piccole donne, registrando il tutto esaurito.

