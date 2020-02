Valeria Marini confessa: “Depressa per l’allontanamento di mia madre” (Di domenica 9 febbraio 2020) Valeria Marini è tornata ospite del programma Verissimo condotto da Silvia Toffanin. La showgirl, che ha passato alcuni giorni nella casa del GF Vip 4, ha fatto una confessione dolorosa riguardo il rapporto con la madre Gianna alla quale è legatissima ma che non sentirebbe da diversi mesi. Valeria Marini, la madre Gianna ha chiuso i ponti Valeria Marini ha fatto delle rivelazioni molto importanti ai microfoni di Silvia Toffanin, durante l’appuntamento di Verissimo. La showgirl e attrice ha affermato di aver passato un anno molto difficile: “Mi sono chiusa in me stessa e sono stata terribilmente male. Ero disperata, passavo le notti a piangere”. A quanto pare, infatti, la Marini ha visto l’incrinarsi del rapporto con la madre Gianna. L’attrice ha detto: “Ho avuto una depressione tremenda perché mia madre, alla quale sono molto legata, per una sua situazione di difficoltà si è ... thesocialpost

