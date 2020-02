Usa, una donna utilizza un bambino come esca per denunciare il marito pedofilo alla polizia (Di domenica 9 febbraio 2020) La donna avrebbe utilizzato un bambino di nemmeno 13 anni come esca per consegnare alle forze dell'ordine il marito pedofilo. Dopo aver visto l'uomo abusare sessualmente di un bambino tramite le telecamere di sicurezza installate nella casa della coppia, la 51enne statunitense avrebbe distrutto il video per poi decidere di utilizzare un minore come esca, filmare nuovamente il marito e consegnarlo alla polizia. fanpage

irene_grandi : Irene Grandi con “Finalmente io”. Per votare, usa il Codice 04 tramite SMS al 475.475.1 o con una chiamata al 894.… - Capezzone : Quindi #Graviano “si ricorda” di chiamare in causa Silvio #Berlusconi con 27-28 anni di ritardo. Ridicolo. Non mi s… - antoniospadaro : Abu Mazen ha dichiarato la rottura delle relazioni con Israele e Usa, la sospensione di tutti accordi. Dobbiamo con… -