Una vita anticipazioni: qualcuno vuole fare del male a Lucia e Telmo indaga (Di domenica 9 febbraio 2020) I festeggiamenti per il matrimonio di Lolita e Antonito vengono turbati dall’incidente di Lucia. Non si sa che cosa è successo, Telmo comunque ha salvato la vita della ragazza e adesso viene trasportata in ospedale per ricevere le prime cure del caso…Che cosa sta succedendo? Lo scopriamo con le anticipazioni di Una vita con la trama della puntata di domani 10 febbraio 2020. Sono tutti preoccupati per le condizioni di salute di Lucia e Celia sembra essere quella più in ansia. Purtroppo la gioia del matrimonio di Lolita e Antonito viene così cancellata…Vediamo quindi quelle che sono le anticipazioni e la trama di Una vita per la puntata di domani 10 febbraio 2020. UNA vita anticipazioni: LA TRAMA DELLA PUNTATA DI DOMANI 10 FEBBRAIO 2020 Tito vince il suo primo combattimento. Marcelina ammette di essere innamorata di Jacinto. Frate Guillermo continua ad ... ultimenotizieflash

