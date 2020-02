Una Vita, anticipazioni puntate straniere: un personaggio impazzisce (Di domenica 9 febbraio 2020) anticipazioni Una Vita, trame puntate spagnole: Celia perde la testa Nuovi drammi colpiranno i personaggi di Una Vita nelle prossime puntate. Celia perderà il bambino che aspetta da Felipe e Trini morirà subito dopo il parto, lasciando nella disperazione Ramon che tenterà il suicidio. Nelle puntate spagnole di Una Vita, Celia troverà giovamento dalle sue pene prendendosi cura della piccola Milagros, la figlia di Trini. A casa Palacios sarà però Lolita ad avere in gestione la piccola. La moglie di Antonito a Una Vita assumerà una tata Fulgencia, ma Celia non sarà d’accordo. Presto la moglie di Felipe farà in modo di fare scappare la bambinaia a gambe levate. La donna infatti assisterà a una scena raccapricciante che la farà andare via all’istante da quella casa. Nelle nuove puntate di Una Vita, Celia sarà però troppo oppressiva con Milagros e la sua presenza sarà mal ... lanostratv

IlContiAndrea : #Amadeus: 'Bugo è una delle persone più educate che abbia mai conosciuto nella mia vita. La prima cosa che mi ha de… - teatrolafenice : ?? «La vita ci hanno dato, per sua natura è breve; ma il ricordo di una vita ben spesa, è eterno» (Marco Tullio Cic… - domeniconaso : Vincenzo Mollica che riconosce gli amici di una vita dalla voce e piange. Ho la pelle d’oca. Omaggio meritato per… -