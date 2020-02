Una Vita anticipazioni puntate dal 10 al 16 febbraio 2020: il passato di padre Telmo (Di domenica 9 febbraio 2020) Nelle puntate dal 10 al 16 febbraio 2020 della soap opera spagnola Una Vita scopriremo nuovi e appassionanti dettagli sulla Vita privata di padre Telmo, il quale è molto diverso da quello che sembra. Un colpo di scena è all’orizzonte chi è davvero ma soprattutto che cosa ha fatto in passato di così terribile il prelato di Acacias 38? A ciò si aggiungono i problemi di Inigo il quale dovrà vedersela con un gruppo di uomini loschi intenzionati a portare dalla loro parte Tito per farlo gareggiare con il loro team di pugili. Seguiranno le macchinazioni di Espineira, pronta a tutto pur di mettere le mani sul patrimonio di Lucia, ignara di essere diventata un oggetto di contesa per via della sua dote. Particolarmente interessante sarà capire cosa penserà di fare Telmo dopo tutto quello che è successo tra lei e Lucia. Una Vita anticipazioni puntate dal 10 al 12 febbraio 2020: il passato ... anticipazioni

