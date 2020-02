Un posto al Sole anticipazioni: Alberto Palladini aggredito (Di domenica 9 febbraio 2020) Non sarà un periodo facile per Alberto Palladini. Nelle prossime puntate di Un posto al Sole infatti, l’imprenditore dovrà vedersela con la rabbia della madre di Clara, la donna alla quale ha rovinato la vita. Intanto, a Napoli tornerà Eugenio per indagare su un pericoloso componente della camorra. Si metterà in pericolo? Di seguito, le anticipazioni di Upas relative alle puntate in onda su Rai 3 nei prossimi giorni. Un posto al Sole spoiler: Palladini nei guai Nelle prossime puntate di Upas su Rai 3, Giulia comincerà a capire che Marcello la sta usando. Tuttavia, l’amore per l’uomo le confonderà ancora di più le idee. Angela e Niko le staranno vicino, ma la Poggi sembrerà alquanto infastidita. Nel frattempo, Arianna cerca di contattare Andrea, ma il Pergolesi pare sparito nel nulla. Il Tribunale dei Minori l’ha chiamata per una nuova udienza riguardo ... kontrokultura

