Un nuovo tool di Google per l’analisi fotografica: una nuova arma contro la disinformazione nelle immagini (Di domenica 9 febbraio 2020) Assembler di Jigsaw (incubatore tecnologico presso Google), è il nome della piattaforma sperimentale studiata per effettuare il fact checking delle immagini. Esistono già in rete degli strumenti utili, ma sono sparsi in diversi siti. In un articolo dedicato all’immagine di un presunto soldato nazista col cellulare, ne avevamo suggerito alcuni tra i più efficienti. Analizzare una foto online significa tener conto di diversi elementi, ma alla fine si tratta sempre di rispondere alle solite domande che il giornalista – come il lettore – dovrebbe porsi davanti a un’immagine, specie se suscita delle emozioni o appaga le nostre convinzioni su un dato tema: quando è stata pubblicata la prima volta? In che contesto è stata utilizzata in origine? Si può risalire all’autore e alla copia originale, non privata dei suoi metadati, attraverso i social? Da questi ultimi è possibile ... open.online

lastknight : Finalmente Facebook mostra chi e come ci traccia 'fuori' da Facebook, e il mondo si indigna. Il nuovo tool di Fac… - _marcosumma : @AndreaDraghetti @nextdnsio Wow! Dopo mi studio questo nuovo tool! Grazie mille, Andrea! - muq1ngs : ho deciso domani installo paint tool sai nel computer che da quando ho preso quello nuovo non ho ancora scaricato N… -