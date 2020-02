Ue, salute del bambino: ad Andrea Guzzetta dell’Università di Pisa il coordinamento del progetto “BornToGetThere” (Di domenica 9 febbraio 2020) Si chiama “BornToGetThere” ed è un progetto europeo che ha come obiettivo costruire una rete europea per la diagnosi e l’intervento precoci nei neonati a rischio di sviluppare una paralisi cerebrale infantile, quali ad esempio i nati pre-termine o i neonati con parto difficoltoso. A coordinarlo è il professor Andrea Guzzetta, del dipartimento di Medicina clinica e sperimentale dell’Università di Pisa. Il progetto è condotto da 10 partner provenienti da 3 paesi europei (Italia, Danimarca e Paesi Bassi), da 2 paesi associati (Georgia e Sri Lanka) e dall’Australia. Per la Toscana, insieme all’Università di Pisa, partecipano la Fondazione Stella Maris, la Fondazione Toscana Life Sciences e Hubstract srl. Il progetto è stato finanziato con 3.7 milioni di euro nell’ambito della sfida sociale dedicata alla salute (SC1) del programma Horizon 2020. L’11 e il 12 febbraio prossimo si ... ildenaro

