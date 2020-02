Tutte le anticipazioni sulla puntata di domani del Grande Fratello VIP (Di domenica 9 febbraio 2020) Da lunedì torna in onda il Grande Fratello Vip, la casa più spiata di Italia. Quest’anno condotto dal Grande Alfonso Signorini. domani un’altro ingresso a sorpresa per Antonio Zequila, che senza dubbio sarà un ingresso tutto al femminile, una vecchia love story. Finora sono tre le donne che si sono presentate per il latin lover Er Mutanda. Lo abbiamo visto confrontarsi la settimana scorsa con Eva Robin’s e Valeria Marini, ora chi sarà la nuova ex fiamma dell’attore? Eccovi svelata un’anticipazione a parlare con Antonio Zechila sarà proprio Lory Del Santo. Siamo tutti curiosi e pronti a vedere e sentire cosa hanno da raccontarci. Ma la serata di domani, come già anticipato, sarà piena di visite, infatti ci sarà una sorpresa anche per Pago, che sta vivendo la sua storia d’amore con Serena Eunardi. Ma c’è qualcuno che non è affatto ... bigodino

