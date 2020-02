Turris, che cuore! Vittoria al cardiopalma nel derby del Vesuvio (Di domenica 9 febbraio 2020) Tempo di lettura: 3 minutiPortici (Na) – Un pomeriggio indimenticabile per la Turris, che trionfa all’ultimo secondo nel derby del Vesuvio e conquista altri tre punti fondamentali per provare la fuga in vetta al girone G di Serie D. Il primo sussulto del match è dei padroni di casa, con Coratella che dal limite manda a lato di pochissimo al minuto 12. Al 23esimo gli ospiti provano a rispondere con Palma che colpisce su cross di Longo ma senza impensierire seriamente il portiere avversario. In generale è un primo tempo privo di veri sussulti, con la difesa del Portici attenta ed una Turris che tiene in mano il pallino del gioco ma non riesce a far male. Nella seconda frazione il ritmo si alza. Prima Celiento, poi Varchetta, sfiorano la rete del vantaggio corallino. Il gol, che era quindi nell’aria, arriva al 55esimo: Celiento indovina il rasoterra vincente per ... anteprima24

