Turisti di Taiwan contagiati da coronavirus, hanno viaggiato in Italia (Di domenica 9 febbraio 2020) Una famiglia Taiwanese di quattro persone contagiata dal coronavirus. È quanto riporta il Ministero della salute, facendo sapere che i Turisti di Taiwan avevano viaggiato in Italia per dieci giorni, spostandosi tra Roma e Toscana. La famiglia è arrivata in Italia il 22 gennaio per trascorrere una breve vacanza. I quattro erano partiti dall’aeroporto di Hong Kong e successivamente rientrati in patria il 31 gennaio. Taiwan, quattro Turisti contagiati dal coronavirus Subito è stata tracciata una mappa degli spostamenti della famiglia in Italia. Il ministero della Salute ha voluto rassicurare: “siamo abbastanza tranquilli perché sta per scadere il periodo dei 14 giorni da quando sono passati per la Toscana e per il Lazio“. Anche il direttore scientifico dell’Istituto Spallanzani di Roma, Giuseppe Ippolito, precisa: “noi non abbiamo casi acquisiti sul ... notizie

oknosureddit : Coronavirus, contagiati 4 turisti di Taiwan: hanno viaggiato per 10 giorni tra Roma e Toscana - SamGibili1 : RT @BarbaraRaval: 4 turisti di Taiwan contagiati #coronavirus . Hanno viaggiato tra Roma e Toscana. Maggiori notizie al link ??? #Toscana… -