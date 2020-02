Trombetti: “Messi al Napoli? Anche Maradona era un sogno. I tifosi partecipino economicamente” (Di domenica 9 febbraio 2020) La crisi del Barcellona sicuramente ci interessa in quanto gli spagnoli sono i nostri prossimi avversari in Champions, ma sarebbe ipocrita non dire che ci solletica Anche la possibilità dell’addio di Messi al Barca. La Pulce rappresenta l’ultimo vero campione di calcio, come scrive oggi su Repubblica il professor Trombetti, Sogna, il professore, sogna di acchiappare Messi e portarlo a giocare nel Napoli. Un sogno certo, ma non impossibile che rappresenterebbe un’occasione straordinaria per la società e non solo. Una occasione per sentirsi al centro dell’attenzione internazionale. Un veicolo pubblicitario straordinario. Capace Anche di muovere un indotto economico dalle dimensioni tutte da esplorare. Un’operazione difficile, ma non impossibile dicevamo, ed è su questo punto che Trombetti si concentra, cercando modi concreti per poter arrivare a Messi La società ... ilnapolista

