TRENO DERAGLIATO LODI/ Operai indagati “scambio dritto”. Caos linea AV Milano-Bologna (Di domenica 9 febbraio 2020) TRENO DERAGLIATO a LODI, ancora Caos traffico AV Milano-Bologna: interrogati i 5 Operai indagati "lo scambio l'abbiamo lasciato dritto" ilsussidiario

poliziadistato : È il Frecciarossa 9595 il treno deragliato vicino Lodi. Sul posto anche la #Poliziastradale per le conseguenze del… - repubblica : Oggi su Rep: ???? Le accuse al caposquadra per il treno deragliato “Controlli non adeguati” [di SANDRO DE RICCARDIS] - poliziadistato : +++un treno ad alta velocità è deragliato questa mattina nei pressi di Lodi lungo la linea Milano-Bologna. Sul pos… -