Treno deragliato, la moglie di Giuseppe Cicciù: “La solita chiamata del buongiorno non è arrivata” (Di domenica 9 febbraio 2020) Paola Gesualdo, moglie del ferroviere Giuseppe Cicciù rimasto ucciso con il collega Mario Dicuonzo nel deragliamento del Fracciarossa 9595 a Lodi, aspettava come sempre la chiamata del marito: "Ogni volta che lavorava con il primo turno mi chiamava alle sette meno un quarto per svegliarmi e darmi il buongiorno". Ma la mattina del 6 febbraio la telefonata non è arrivata. fanpage

poliziadistato : È il Frecciarossa 9595 il treno deragliato vicino Lodi. Sul posto anche la #Poliziastradale per le conseguenze del… - repubblica : Oggi su Rep: ???? Le accuse al caposquadra per il treno deragliato “Controlli non adeguati” [di SANDRO DE RICCARDIS] - poliziadistato : +++un treno ad alta velocità è deragliato questa mattina nei pressi di Lodi lungo la linea Milano-Bologna. Sul pos… -