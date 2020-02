Treno deragliato: funerali macchinisti martedì e mercoledì (Di domenica 9 febbraio 2020) E’ stata fissata la data dei funerali di Giuseppe Cicciù, 51 anni di Cologno Monzese. E’ uno dei due macchinisti che hanno perso la vita nel tragico incidente del Treno ad alta velocità Frecciarossa deragliato avvenuto giovedì nel Lodigiano. Fissata la data dei funerali Le esequie sono state fissate martedì 11 febbraio 2020 alle 15.30 nella … L'articolo Treno deragliato: funerali macchinisti martedì e mercoledì proviene da www.meteoweek.com. meteoweek

