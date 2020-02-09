Traffico Roma del 09-02-2020 ore 08:30 (Di domenica 9 febbraio 2020) PRUDENZA NEL QUARTIERE TOR TRE TTESTE, INCIDENTE SU VIALE ENZO FERRARI, IN CORRISPONDENZA DI VIA DI TOR TRE TESTE, VERSO IL CENTRO. DOMENICA ECOLOGICA OGGI A Roma. BLOCCO DELLA CIRCOLAZIONE ALL’INTERNO DELLA COSIDDETTA FASCIA VERDE, PER TUTTI I VEICOLI, COME SEMPRE DALLE 7.30 ALLE 12.30 E DALLE 16.30 ALLE 20.30. VIA LIBERA AI VEICOLI A BENZINA EURO 6, ELETTRICI O IBRIDI, A METANO E GPL. I CICLOMOTORI CON MOTORE A 4 TEMPI DA EURO 2 E MOTO A 4 TEMPI DA EURO 4 E SUCCESSIVE. AL GIULIANO-DALMATA, LA CORSA DEL RICORDO. INTERESSATE ALCUNE STRADE DEL QUARTIERE TRA CUI VIA OSCAR SINIGAGLIA. LA PARTENZA ALLE ORE 9.00, PREVISTE ALCUNE CHIUSURE PER IL Traffico. IL TUTTO DOVREBBE CONCLUDERSI ENTRO LE 13.00. A SAN PIETRO CONSEUTO APPUNTAMENTO DOMENICALE CON PAPA FRANCESCO, SULLE STRADE CIRCOSTANTI IL VATICANO E SUL LUNGOTEVERE DISAGI PER IL Traffico COMUNQUE CONTENUTI IN VIRTÙ DELLA DOMENICA ... romadailynews
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