Torino, scritta «Jude» e stella di David sulla porta di casa del medico Marcello Segre (Di domenica 9 febbraio 2020) Un altro episodio di antisemitismo a Torino. Una stella di David è stata tracciata sulla porta di casa di Marcello Segre, una figura molto conosciuta nel mondo del volontariato subalpino. Sull’accaduto la Digos ha avviato degli accertamenti. L’episodio è il terzo delle ultime settimane dopo quello di Mondovi, e della scritta «crepa sporca ebrea» sull’abitazione di una donna di origini ebree, figlia di una staffetta partigiana. «Rammarico per gesti che sviliscono il valore di una comunità civile come quella piemontese, da sempre inclusiva e lontana da derive antisemite», ha commentato Marcello Segre. Leggi anche: Segre al Parlamento Europeo: «Il razzismo e l’antisemitismo sono insiti nei poveri di spirito»Ancora una svastica. In Friuli sfregiata la casa dove ha vissuto una donna deportata ad AuschwitzTorino, scrisse sulla porta: «Juden hier. Qui abita un ... open.online

