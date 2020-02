Thiago Silva torna al Milan? Le parole del suo agente: "Ama Milano, tutto è possibile" (Di domenica 9 febbraio 2020) Non solo Zlatan Ibrahimovic: il Milan, ora, sogna il ritorno di un altro grandissimo ex, Thiago Silva, che lasciò il rossonero nel 2012 per trasferirsi al Psg (guarda caso proprio con Ibra). Già, il brasiliano potrebbe presto tornare a casa, al Milan: il suo contratto con il club di Parigi, infatti, liberoquotidiano

releone1985 : Milan: “dopo Ibra, non è da escludere il ritorno di Thiago Silva” Ed intanto si sonda il terreno per Franco Baresi - berthayoko : RT @BombeDiVlad: Thiago Silva, l’agente: “Ritorno al Milan? Non è da escludere” - BombeDiVlad : Thiago Silva, l’agente: “Ritorno al Milan? Non è da escludere” -