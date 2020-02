The Cave: il documentario candidato all'Oscar 2020 stasera su National Geographic (Di domenica 9 febbraio 2020) In occasione della serata di assegnazione degli Oscar 2020, stasera National Geographic propone The Cave, candidato come miglior documentario! Nella serata della cerimonia di assegnazione degli Oscar 2020, National Geographic propone The Cave, candidato come miglior documentario. Una storia potente sulla guerra in Siria raccontata da Feras Fayyad (già candidato all'Oscar per Last Men in Aleppo). Nel corso degli ultimi 8 anni, la guerra in Siria ha portato morte e distruzione in tutto il Paese. I continui bombardamenti hanno reso Ghouta, alla periferia di Damasco, un cumulo di macerie. Uscire allo scoperto per gli abitanti è estremamente pericoloso, i quartieri residenziali vengono colpiti indiscriminatamente così come mercati e scuole. Per la popolazione assediata, la speranza si cela in un ... movieplayer

