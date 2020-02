Thailandia, ucciso il soldato della strage in un centro commerciale: 27 vittime (Di domenica 9 febbraio 2020) È stato ucciso il soldato thailandese ha aperto il fuoco uccidendo 27 persone, dopo aver colpito il suo ufficiale comandante e altri due commilitoni, all’esterno di un centro commerciale di Khorat, nel Nordest della Thailandia. Sarebbero almeno 14 i feriti. L’uomo si chiama Jakkrapanth Thomma, 32 anni, e il massacro è stato trasmesso in diretta su Facebook. Il militare si sarebbe anche fermato a scattarsi dei selfie. Secondo i media locali l’uomo sarebbe entrato in un centro commerciale di Tkorat, nel nordest del Paese e avrebbe sparato con un arma automatica. Al momento il militare è ancora all’interno del centro commerciale e l’uomo ha preso degli ostaggi. Prima di raggiungere il centro commerciale il militare avrebbe sparato anche contro un tempio buddista. Le forze speciali thailandesi hanno fatto il loro ingresso nel centro commerciale , ... open.online

