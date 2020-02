Thailandia, strage al centro commerciale: 27 morti (Di domenica 9 febbraio 2020) Immane tragedia in Thailandia, dove un soldato ha aperto il fuoco in un centro commerciale uccidendo 27 persone. “Una strage senza precedenti” ha commentato il premier thailandese Prayut Chan-O-Cha.L’attentato è avvenuto a Khorat, opera di un sergente 32enne dell’esercito che avrebbe agito per un “problema personale” legato alla vendita di una casa.Le forze speciali hanno abbattuto l’uomo dopo diverse ore di guerriglia all’interno del centro commerciale.L'articolo Thailandia, strage al centro commerciale: 27 morti proviene da Italia Sera. italiasera

Agenzia_Ansa : Strage in #Thailandia in un centro commerciale, 20 morti e diversi feriti. L'attentatore, un sergente dell'esercito… - fattoquotidiano : Thailandia, 27 morti nella sparatoria davanti a un centro commerciale: ucciso l’assalitore. Premier: “Una strage se… - italiaserait : Thailandia, strage al centro commerciale: 27 morti -