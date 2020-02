Terremoto in Emilia: nel Ferrarese riapre la chiesa di Sant’Agostino, inaugurata nuova piazza (Di domenica 9 febbraio 2020) Per Terre del Reno, comune del Ferrarese nato dalla fusione di Mirabello e Sant’Agostino, oggi è davvero una domenica di festa: prima l’inaugurazione della nuova piazza Marconi/Pertini e successivamente la riapertura al culto della chiesa di Sant’Agostino, con la Santa Messa di consacrazione del nuovo altare. Presenti, insieme al sindaco Roberto Lodi, il presidente della Regione, Stefano Bonaccini, e il cardinale Matteo Maria Zuppi. “E’ un giorno bello e importante, per la comunità locale, il territorio e l’intera società regionale – afferma il presidente Bonaccini– perché da un lato segue il filo conduttore di una ricostruzione post sisma portata avanti insieme e con efficacia da istituzioni, amministrazioni locali, cittadini e autorità ecclesiastiche, come nel caso della chiesa di Sant’Agostino, bene prezioso per i fedeli e per il suo valore storico e monumentale; ... meteoweb.eu

