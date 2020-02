Tatuaggi sul viso, lo fa anche il figlio di Cindy Crawford: «Scusa mamma» (Di domenica 9 febbraio 2020) Presley GerberAchille LauroYoung SignorinoSfera Ebbasta21 SavageMike Tyson«Scusa mamma» è scritto preventivamente. Bisogna mettere le mani avanti con mamma Cindy Crawford quando ci si fa un Tatuaggio. E non in un punto qualunque. Presley Gerber, figlio della modella, ha appena fatto un Tatuaggio sul volto. Non è il primo sul suo corpo, ma è il primo in piena faccia. È una sola parola: misunderstood, frainteso. È stato l’autore del Tatuaggio, Jonathan JonBoy Valena che ha lavorato anche su Justin Bieber e Kendall Jenner, a postare le scuse nei confronti della mamma. Sono scuse che sembrano più per la posizione che per il Tatuaggio in sé. Il giovane Presley non è infatti al primo Tatuaggio. Ne ha fatti di recente sulle mani, dove già ne aveva, e ne ha uno sul braccio con il nome della sorella. Sono rari i modelli, questo fa il giovane Gerber come la madre e la sorella, con Tatuaggi in ... vanityfair

