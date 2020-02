Taiwanesi contagiati in Italia, i nostri medici non se ne erano accorti (Di domenica 9 febbraio 2020) Una famiglia di Taiwanesi, padre madre e figlio, sono risultati positivi al test del coronavirus: sono stati contagiati durante il loro soggiorno in Italia. Il Ministero della Salute minimizza: “siamo abbastanza tranquilli”. Abbastanza. Il Ministero della Salute manda a dire: “siamo abbastanza tranquilli”. E’ quell’abbastanza che in realtà preoccupa, perchè è notizia di oggi che … L'articolo Taiwanesi contagiati in Italia, i nostri medici non se ne erano accorti proviene da www.meteoweek.com. meteoweek

zazoomblog : Coronavirus quattro turisti taiwanesi contagiati: hanno trascorso diversi giorni in Italia - #Coronavirus #quattro… -