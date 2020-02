Studente egiziano arrestato: è accusato di voler “rovesciare il governo” (Di domenica 9 febbraio 2020) "Non corrisponde al vero quanto circolato sui social circa l'arresto di un italiano chiamato Patrick. La persona in questione è di nazionalità egiziana e il suo nome completo è Patrick George Michel Zaki Soleyman ed è stato fermato in esecuzione di un mandato di cattura emesso dalla procura generale": così le autorità egiziane hanno confermato l'arresto dello Studente all'Università di Bologna. fanpage

Tg3web : Arrestato al Cairo uno studente egiziano dell'Università di Bologna, attivista politico. I genitori non hanno potut… - demagistris : Solidarietà a Patrick George Zaky,attivista politico,ricercatore egiziano,studente all’università di Bologna,arrest… - fattoquotidiano : Era a Bologna con l’Erasmus, catturato al rientro al Cairo: accusato di terrorismo per i post contro il regime. La… -