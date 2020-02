Studente arrestato in Egitto, le precisazioni del Cairo: “Non è italiano ed era ricercato” (Di domenica 9 febbraio 2020) Studente arrestato in Egitto, Il Cairo: “Non è italiano ed era ricercato” Sabato 8 febbraio 2020 Patrick George Zaki, uno Studente dell’università di Bologna e attivista per i diritti umani originario dell’Egitto, è stato arrestato all’aeroporto del Cairo e condotto in prigione in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare per 15 giorni, in attesa delle indagini sul suo conto. Mentre la comunità internazionale (e soprattutto l’Italia) punta il dito contro il governo di Abdel Fattah al-Sisi, con la testa che va al caso Giulio Regeni, in mattinata il ministero dell’Interno egiziano ha voluto fare alcune precisazioni. Nel confermare la notizia dell’arresto di Zaki, il ministero ha sottolineato che “non corrisponde al vero quanto circolato sui social circa l’arresto di un italiano chiamato Patrick”. Il ragazzo, ha ... tpi

amnestyitalia : Stiamo seguendo l'arresto di Patrick George Zaky in #Egitto Confermati 15 giorni di detenzione. Deve essere libera… - repubblica : Egitto, arrestato al Cairo studente dell'Università di Bologna. E' ancora in stato di fermo, 'rischia la tortura' [… - Agenzia_Ansa : Arrestato in Egitto studente dell'Università di Bologna. Accusato di 'diffusione di notizie false, incitazione a pr… -