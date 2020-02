Studente arrestato Egitto, la coordinatrice del master: “Doveva rientrare a a Bologna entro lunedì” (Di domenica 9 febbraio 2020) Il 10 febbraio ricominciano i corsi in Italia, la coordinatrice del master frequentato da Patrick Zaky, il ricercatore di 27 anni arrestato a Il Cairo: "È uno Studente brillante, finora ha superato tutti gli esami con ottimi risultati. Sempre d'accordo con tutti, ha mostrato da subito una mentalità molto aperta" fanpage

amnestyitalia : Stiamo seguendo l'arresto di Patrick George Zaky in #Egitto Confermati 15 giorni di detenzione. Deve essere libera… - repubblica : Egitto, arrestato al Cairo studente dell'Università di Bologna. E' ancora in stato di fermo, 'rischia la tortura' [… - Agenzia_Ansa : Arrestato in Egitto studente dell'Università di Bologna. Accusato di 'diffusione di notizie false, incitazione a pr… -