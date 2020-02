Strage Thailandia, ucciso l'autore

Thailandia, uccidendo venti persone, è stato freddato nel corso di un intervento delle forze speciali. Dopo il gesto, il sergente, 32 anni, si era asserragliato all'interno del mall per ore. Ma poi gli agenti erano riusciti a prendere il controllo della struttura.(Di domenica 9 febbraio 2020) Il soldato che ieri aveva aperto il fuoco all'esterno di un centro commerciale di Khorat, nel nordest della, uccidendo venti persone, è stato freddato nel corso di un intervento delle forze speciali. Dopo il gesto, il sergente, 32 anni, si era asserragliato all'interno del mall per ore. Ma poi gli agenti erano riusciti a prendere il controllo della struttura.(Di domenica 9 febbraio 2020)

