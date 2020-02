Storia del nuovo Cognome – L’Amica Geniale, le prime due puntate lunedì 10 febbraio su Rai 1 e RaiPlay (Di domenica 9 febbraio 2020) L’Amica Geniale Storia del nuovo Cognome su Rai 1 le prime due puntate lunedì 10 febbraio, anticipazioni. Dopo un salto di 3 giorni al cinema Storia del nuovo Cognome il secondo capitolo de L’Amica Geniale arriva su Rai 1 da lunedì 10 febbraio con le prime due puntate su 8 (saranno così in tutto 4 serate). I fan della prima stagione e dei romanzi di Elena Ferrante sono pronti per tuffarsi nelle atmosfere di questo secondo capitolo che prosegue le vicende delle due protagoniste. Storia del nuovo Cognome, L’Amica Geniale 2×01 Il nuovo Cognome Lila è in viaggio di nozze ad Amalfi, intanto Elena vive una fase di turbamento che si ripercuote su quello che le resta: il rapporto con lo studio e la relazione con Antonio. Quando L’Amica torna con dei vistosi lividi addosso, le due ritrovano la loro naturale vicinanza, ma in Lila cresce il desiderio di vendicarsi del ... dituttounpop

