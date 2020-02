Sterminata una famiglia irlandese: il killer ha ucciso anche il cane (Di domenica 9 febbraio 2020) Qualche mese fa è stata Sterminata una famiglia irlandese, cane compreso. Adesso si sta concludendo l’iter giudiziario posto in essere dalle autorità. Il killer, tale Russell Steele, prima di ammazzarsi, aveva fatto fuori la compagna e la figlia di lei adolescente, dopodiché anche il piccolo chihuahua. Prima di uccidere la quindicenne, ha addirittura abusato di lei. Sterminata una famiglia irlandese: era scomparsa da giorni Pur risalendo allo scorso marzo i fatti, adesso in Irlanda si sta svolgendo il processo, per stabilire il reale motivo di questo abominio. Secondo le ricostruzioni degli investigatori, Giselle Herrera, 37 anni, e sua figlia Allison, 15 anni, erano sparite insieme al loro cane qualche giorno prima del ritrovamento. L’assassino, Russell Steele, 38 anni, era il compagno di Giselle. Il ritrovamento dei corpi è avvenuto grazie all’ex marito della ... kontrokultura

