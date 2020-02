Stasera Tv 10 Febbraio | Rete 4 | Quarta Repubblica | Anticipazioni (Di lunedì 10 febbraio 2020) Stasera in Tv: Lunedì 10 Febbraio alle 21:20 su Rete 4 altro appuntamento con “Quarta Repubblica” e Nicola Porro. Lunedì 10 Febbraio, in prima serata su Rete 4, continua l’appuntamento con “Quarta Repubblica” di Nicola Porro che in studio approfondirà le notizie principali dell’agenda politica ed economica attuale del nostro paese. Tutto sarà influenzato dall’agenda politica di questi giorni … L'articolo Stasera Tv 10 Febbraio Rete 4 Quarta Repubblica Anticipazioni proviene da www.meteoweek.com. meteoweek

chetempochefa : ??Stasera a #CTCF avremo @AngyFinocchiaro al cinema da giovedì 19 febbraio con il nuovo film di Fausto Brizzi “La mi… - chetempochefa : ??Stasera a #CTCF avremo Paolo Rossi al cinema da giovedì 19 febbraio con il nuovo film di Fausto Brizzi “La mia ban… - YurilXD : Io prima di tornare da dublino data 5 febbraio: appena arrivo stasera disfo la valigia e pubblico subito le foto. D… -