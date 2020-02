Stagione finita per la sciatrice Sofia Goggia. Frattura del braccio nel superG di Garmisch (Di domenica 9 febbraio 2020) L’azzurra Sofia Goggia ha riportato la Frattura scomposta del radio sinistro nella caduta di oggi nel superG di Garmisch. L’atleta bergamasca verrà operata direttamente nella località sciistica bavarese nel pomeriggio. Il recupero è fissato per almeno sei settimane e questo significa che per Sofia la Stagione è finita. Goggia, durante la discesa, è scivolata ed è finita rovinosamente contro le reti di protezione ad altissima velocità. L’azzurra era già caduta nella discesa di Bansko e perciò da allora gareggiava con una protezione alla tibia. L’atleta è scesa a valle con gli sci, ma è stata successivamente trasportata all’ospedale di Garmisch dove le è stata diagnosticata la Frattura. Il superG è stato vinto dalla svizzera Sutter. Migliore tra le azzurre Federica Brignone, classificatasi quinta. Seconda l’austriaca Nicole Schmidhofer e terza l’altra svizzera ... open.online

