“Spero di farcela…”: Mara Venier sta male, ecco cosa è successo alla conduttrice di Domenica In (Di domenica 9 febbraio 2020) Mara Venier sta male a Sanremo In occasione della quinta ed ultima serata della 70esima edizione del Festival di Sanremo, Amadeus ha deciso di invitare sul palco dell’Ariston una serie di artisti. Oltre a Biagio Antonacci, Ivan Cottini, Vittorio Grigolo, Gente de Zona, Edoardo Pesce, Wilma De Angelis anche Mara Venier, protagonista indiscussa con Domenica In. Quest’ultima è arrivata nella cittadina ligere già nella giornata di venerdì e sui suoi canali social aveva fatto un annuncio. Purtroppo la professionista veneziana non sta tanto bene e sul suo account Instagram ha detto che ogni volta che si reca a Sanremo ha sempre mal di gola e febbre. Poi si è augurata di riprendersi perché le aspettavano due giorni di fuoco. Domenica In in diretta da Sanremo Infatti come di tradizione la puntata di Domenica In in onda nella settimana sanremese verrà realizzata all’interno del ... kontrokultura

