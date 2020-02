Spagna, la protesta costante della “Marea” dei pensionati baschi: “Lottiamo per tutti e contro il divario di genere sul lavoro” (Di domenica 9 febbraio 2020) Chiedono di portare la pensione minima a 1084 euro e che la fine del divario di genere tra lavoratori e lavoratrici, penalizzate da pensioni troppo basse. Insistono su questi punti dal 15 gennaio 2018, da quando hanno iniziato a ritrovarsi in piazza: sono un gruppo di pensionati dei Paesi baschi, che più di due anni fa ha iniziato a manifestare per portare l’attenzione del governo e dell’opinione pubblica sulla necessità di modificare urgentemente il sistema pensionistico pubblico, rivoluzionato negli ultimi anni da due riforme che hanno allarmato i pensionati di tutta la Spagna. Da allora la “Marea Pensionista” non ha mai smesso e, succeda quel che succeda, ogni settimana i pensionati si fanno sentire. All’origine la volontà di far sapere quello che sta succedendo alle loro pensioni. “Non è vero che allo Stato mancano i soldi: è tutto strettamente collegato a un preciso disegno ... ilfattoquotidiano

La Spagna destituisce presidente della Catalogna : Barcellona protesta : Nella serata del 3 gennaio la Giunta elettorale centrale di Spagna ha ordinato la destituzione del presidente della Generalitat di Catalogna, l’indipendentista Quim Torra, dopo la condanna di quest’ultimo a 18 mesi di ineleggibilità per il reato di disobbedienza inflitta lo scorso 19 dicembre dalla magistratura di Madrid. A seguito della sentenza, si sono scatenate manifestazioni di protesta in tutta la Catalogna e specialmente a ...

